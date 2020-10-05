Требования к отбору абитуриентов предлагают изменить в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт - Sputnik. Требования к отбору абитуриентов предлагается усилить в Беларуси, об этом заявил ректор Академии управления при президенте Вячеслав Данилович в эфире телеканала ОНТ .

В частности, он говорил о тех абитуриентах, которые хотят попасть в Академию управления и заниматься управленческой работой. По мнению Даниловича, недостаточно иметь хороший аттестат и хорошо сдать ЦТ, чтобы поступить в вуз.

"Для тех, кто оканчивает школы и набирается в институт управленческих кадров, мне представляется целесообразным наличие рекомендаций и проведение собеседования, которое будет иметь решающий характер при зачислении абитуриента в Академию управления", - пояснил ректор.

Также предлагается внести изменение в порядок поступления в институт государственной службы.

"Если говорить об институте государственной службы, где повышают свою квалификацию люди, которые уже работают в госорганах и учреждениях, то здесь необходимо проведение предварительного тестирования на местах, то есть в районах и областях, на предмет определения актуальных направлений для повышения квалификации специалистов, ведь все имеют разную подготовку", - подчеркнул Вячеслав Данилович.

Академия управления может высылать своих специалистов для проведения тестирования, чтобы руководство района, области или госоргана получало данные о каждом специалисте и о том, на какие именно курсы повышения квалификации его следует отправить. Такой механизм позволит формировать определенные группы специалистов для повышения их квалификации по востребованным направлениям.

"Мне представляется это предложение разумным, и эту идею мы будем реализовывать. Если же говорить о научно-исследовательском институте, который у нас в Академии функционирует, то здесь важно, чтобы результат и сами научные исследования были направлены на совершенствование системы государственного управления, подбора государственных кадров", - резюмировал Данилович.

Напомним, что недавно в Академии управления сменился ректор - им стал Вячеслав Данилович, который сменил на посту уволенного в августе Геннадия Пальчика.

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