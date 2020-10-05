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Снова ветер: штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на понедельник
05.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт - Sputnik. Желтый уровень опасности объявили в Беларуси на понедельник из-за сильного ветра, об этом сообщили в Белгидрометцентре.
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Ветреная погода пришла в страну в середине прошлой недели. Из-за усиления ветра несколько дней подряд объявляют штормовое предупреждение. Понедельник не стал исключением.
"Внимание! Днем 5 октября местами по республике ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду", - рассказали синоптики.
В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ожидается юго-восточный порывистый ветер, местами - сильный порывистый. В середине дня воздух прогреется до +16..+22°C.
В Минске 5 октября также будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь - вероятность осадков 70-80%, возможна гроза. Будет дуть юго-восточный порывистый ветер. В дневные часы максимальная температура воздуха составит +18..+20°C, вечером столбик термометра покажет +16..+18°C.
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В середине прошлой недели в республике установилась ветреная погода, новая неделя также начинается с усиления ветра.
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