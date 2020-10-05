Пятилетний мальчик убежал от бабушки, которая не купила ему мороженое. Нашли в 15 километрах (видео)

Источник материала: Onliner

Вечером 3 октября в РОВД Железнодорожного района Гомеля позвонил взволнованный мужчина и сообщил, что пропал пятилетний сын. Он сбежал от бабушки, когда та вела его домой и отказалась купить мороженое. Произошло это уже затемно, около 7 вечера. Принялись искать, распространили ориентировку. УВД Гомельской области рассказали, где нашли ребенка.

Информацию о ребенке передали нарядам. Подключились добровольцы из «Симурана», помогать в поисках выехали люди из Жлобина и Мозыря. В отряде говорят, что, помимо «штатных» поисковиков, отозвались больше ста человек.

Милиция информирует, что дошкольника в результате нашли в противоположном районе Гомеля. Две горожанки заметили плачущего мальчика у школы №2 в заречной Новобелице (чтобы туда попасть, надо пересечь Сож). Ребенок рассказал, что потерялся, назвал свои имя и фамилию, а также имя мамы. Вспомнил, что «шел через много мостов».

Девушки нашли маму в соцсетях. Вскоре Дениса привезли домой. За 3 часа после исчезновения он пешком прошел 15 километров. Утверждает, что ни на чем не ехал.