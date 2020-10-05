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На воскресных маршах было задержано более 220 человек
05.10.2020 09:17 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По данным правозащитников, более 200 участников воскресных маршей задержали силовики.
В сообщении ПЦ «Весна» говорится, что всего через автозаки и «бусы» прошли 225 человек. Среди задержанных немало журналистов.
Больше всего задержано людей в Минске. Также задержания прошли в Бресте, Гродно, Солигорске, Витебске и Могилеве.
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По данным правозащитников, более 200 участников воскресных маршей задержали силовики.
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