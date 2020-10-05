На воскресных маршах было задержано более 220 человек

Источник материала: Ежедневник

По данным правозащитников, более 200 участников воскресных маршей задержали силовики.

В сообщении ПЦ «Весна» говорится, что всего через автозаки и «бусы» прошли 225 человек. Среди задержанных немало журналистов.

Больше всего задержано людей в Минске. Также задержания прошли в Бресте, Гродно, Солигорске, Витебске и Могилеве.