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На воскресных маршах было задержано более 220 человек

05.10.2020 09:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

По данным правозащитников, более 200 участников воскресных маршей задержали силовики.

В сообщении ПЦ «Весна»  говорится, что всего через автозаки и «бусы» прошли 225 человек. Среди задержанных немало журналистов.

Больше всего задержано людей в Минске. Также задержания прошли в Бресте, Гродно, Солигорске, Витебске и Могилеве.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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По данным правозащитников, более 200 участников воскресных маршей задержали силовики.
 
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