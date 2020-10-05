|
В Жлобинском районе Audi влетела в дерево - водитель погиб
Источник материала: Tut.by
Водитель погиб при столкновении автомобиля с деревом в Жлобинском районе,
Авария произошла 4 октября, около 08.00. По предварительной информации, 46-летний водитель Audi ехал по грунтовой дороге, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 4 октября, около 08.00.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)