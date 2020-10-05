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В Жлобинском районе Audi влетела в дерево - водитель погиб

05.10.2020 09:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель погиб при столкновении автомобиля с деревом в Жлобинском районе, сообщили в пресс-службе МВД.


Авария произошла 4 октября, около 08.00. По предварительной информации, 46-летний водитель Audi ехал по грунтовой дороге, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль врезался в дерево.


В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
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