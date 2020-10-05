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Экс-капитан минского "Динамо" претендует на пост главы профсоюза игроков КХЛ
Источник материала: Партизан
Бывший капитан минского "Динамо" Алексей Терещенко претендует на пост главы профсоюза игроков КХЛ.
Последним клубом Терещенко был "Авангард", цвета которого он защищал в сезоне-2019/20. До "ястребов" чемпион мира-2012 выступал за минское "Динамо", был его капитаном. В 30 матчах чемпионата-2018/19 за "зубров" центрфорвард заработал 16 (6+10) очков при показателе полезности +9,
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Бывший капитан минского "Динамо" Алексей Терещенко претендует на пост главы профсоюза игроков КХЛ.
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