Последним клубом Терещенко был "Авангард", цвета которого он защищал в сезоне-2019/20. До "ястребов" чемпион мира-2012 выступал за минское "Динамо", был его капитаном. В 30 матчах чемпионата-2018/19 за "зубров" центрфорвард заработал 16 (6+10) очков при показателе полезности +9,pressball.by