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Евгения Пастернак: «Прикиньте, какие мы опасные! На каждого нужно целых пять ОМОНовцев!»
Источник материала: Партизан
Писательница — о ТВ, депутатах и устрашающих «слабовиках».
— Местное телевидение под руководством RT уверенно закапывается в дно дна, — пишет Евгения Пастернак. — Вчера они в одном репортаже подписали Литву, как «бывшая литовская ССР».
Ну подписали и подписали — у них там со специалистами плохо, все бывает.
Но сегодня они подписали Украину как «бывшую Украинскую ССР», а Польшу, как «бывшую Польскую народную республику».
Даже интересно откуда там взялся эрудит, который знает, что Польша не входила в состав СССР?
Мне наше ТВ последний месяц напоминает трехлетнего нелюбимого ребенка, у которого единственный способ обратить на себя внимание — сделать гадость.
Депутаты вот тоже. Просят присылать им предложения по изменению Конституции.
Это первое упоминание Конституционной реформы внутри страны. Напомню, что реформу Лу обещал Пу, но потом, похоже, передумал.
А вчера, после того, как «старший брат» присоединился к санкциям, внезапно перепередумал. Так и живем.
В Минске женщины ходят с цветами.
Минчане организовали товарищеские матчи в футбол, стритбол и баскетбол.
Тьма дворовых концертов и детских праздников. По-моему, дети обожрутся сладким за эти наши протесты. Хотя сегодня в одном дворе ЗОЖно кормили арбузом.
По городу ездят слабовики в автобусах. Устрашают.
Сегодня интересное рассказали. Стандартный «бусик», который приезжает хватать, например, из цепочек солидарности, приезжает в комплектации 10 слабовиков и два свободных места. То есть могут задержать только двоих.
Прикиньте, какие мы опасные! На каждого нужно целых пять ОМОНовцев!
Смешные диалоги про муралы.
Рабочий закрасил рисунок и говорит:
— Я пошел, отмывайте быстрее, пока краска не засохла.
Звонят из ЖЭСа с вопросом.
— Что можно закрасить?
— Закрашивайте вон тот мурал, он надоел, мы уже новый придумали.
Вчера в метро были замечены провокаторы, которые катались с пивом, демонстративно обмотанные БЧБ флагами.
Сколько раз я уже слышала фразу: «Пить нельзя, мы скомпрометируем протест!», вы себе даже не представляете.
Ни капли, пока не пришли домой. Ни для храбрости, ни для «сугрева». Никакого спиртного с собой. Мы ж приличные проститутки и наркоманы.
Эти пацаны, которые демонстративно с пивом и флагом, это такое же бревно в глазу, как «Живе Беларусь!» на фейковых листовках.
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Писательница — о ТВ, депутатах и устрашающих «слабовиках».
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