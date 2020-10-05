Беларусь лишилась права на проведение шахматной олимпиады 2022 года

пишет радио Свобода. Беларусь выиграла заявку на Шахматную Олимпиаду - 2022 два года назад,радио Свобода.





сообщили Chess.com в ФИДЕ. А теперь выясняется, что Министерство спорта не может гарантировать предоплату и страховку,Chess.com в ФИДЕ.













«Из уважения к организаторам мы не хотели бы указывать суммы, но это довольно серьезные нарушения», - написал юрисконсульт ФИДЕ Александр Мартынов.





«ФИДЕ добросовестно вела переговоры уже несколько месяцев, но, к сожалению, они не принесли результатов. Нарушения и их значимость организаторами не оспариваются », - добавил Мартынов.



