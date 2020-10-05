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Беларусь лишилась права на проведение шахматной олимпиады 2022 года

05.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это не имеет ничего общего с политической ситуацией. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) заявила, что белорусские организаторы не выполнили свои обязательства.

Беларусь выиграла заявку на Шахматную Олимпиаду - 2022 два года назад, пишет радио Свобода.

А теперь выясняется, что Министерство спорта не может гарантировать предоплату и страховку, сообщили Chess.com в ФИДЕ.



«Из уважения к организаторам мы не хотели бы указывать суммы, но это довольно серьезные нарушения», - написал юрисконсульт ФИДЕ Александр Мартынов.

«ФИДЕ добросовестно вела переговоры уже несколько месяцев, но, к сожалению, они не принесли результатов. Нарушения и их значимость организаторами не оспариваются », - добавил Мартынов.
 
 
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Это не имеет ничего общего с политической ситуацией. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) заявила, что белорусские организаторы не выполнили свои...
 
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