|
Беларусь лишилась права на проведение шахматной олимпиады 2022 года
Источник материала: Партизан
Это не имеет ничего общего с политической ситуацией. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) заявила, что белорусские организаторы не выполнили свои обязательства.
Беларусь выиграла заявку на Шахматную Олимпиаду - 2022 два года назад,
А теперь выясняется, что Министерство спорта не может гарантировать предоплату и страховку,
«Из уважения к организаторам мы не хотели бы указывать суммы, но это довольно серьезные нарушения», - написал юрисконсульт ФИДЕ Александр Мартынов.
«ФИДЕ добросовестно вела переговоры уже несколько месяцев, но, к сожалению, они не принесли результатов. Нарушения и их значимость организаторами не оспариваются », - добавил Мартынов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это не имеет ничего общего с политической ситуацией. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) заявила, что белорусские организаторы не выполнили свои...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)