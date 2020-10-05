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"Цмокi" уступили "Зениту" в Единой лиге ВТБ

05.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский баскетбольный клуб "Цмокi" крупно проиграл в гостях питерскому "Зениту" в матче Единой лиги ВТБ в воскресенье.

Игра завершилась со счетом 104:73 (24:23, 32:15, 23:17, 25:18), пишет interfax.by

В составе "Цмоков" самыми результативными были Кристофер Клайберн (18 очков), Роберт Лоури и Максим Салаш (по 15 очков).

Следующий матч "Цмокi" проведут против казанского УНИКса 9 октября.
 
 
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Минский баскетбольный клуб "Цмокi" крупно проиграл в гостях питерскому "Зениту" в матче Единой лиги ВТБ в воскресенье.
 
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