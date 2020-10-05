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Статистика: больше всего пожилых минчан живет в Центральном, Советском, Заводском и Октябрьском районах столицы

05.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным переписи населения 2019 года, в Минске на 1 000 пожилых мужчин приходилось 1 820 пожилых женщин.


 
Больше всего минчан в почтенном возрасте проживают на территории Центрального, Советского, Заводского и Октябрьского районов, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Главном статистическом управлении столицы.

Среди 7,4 тыс. долгожителей в Минске (в возрасте старше 90 лет) насчитывается 5,8 тыс. женщин. Столетие отметили 64 жителя столицы.

В Центральном, Советском, Заводском и Октябрьском районах пожилые граждане составляют около четверти от всего населения района — 24 %, 24,3 %, 23 % и 22,9 % соответственно.
 
Теги: Минск
 
 
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По данным переписи населения 2019 года, в Минске на 1 000 пожилых мужчин приходилось 1 820 пожилых женщин.
 
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