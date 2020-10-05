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В Кремле назвали условия для отправки в Карабах российских миротворцев

05.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отправка миротворцев в зону карабахского конфликта возможна только с согласия Еревана и Баку, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом он сообщает mk.ru со ссылкой на РБК.

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», - сказал представитель Кремля.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян ранее отметил, что введение миротворцев в НКР можно обсуждать только на уровне Минской группы ОБСЕ по урегулированию, куда входят Россия, США, Франция. По его словам, Минская группа делает все для установления мира в региона, а Россия – страна-сопредседатель.

Напомним, ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда Армения и Азербайджан стали обвинять друг друга в обстрелах и эскалации конфликта. Ереван ввел военное положение и всеобщую мобилизацию, выезд из страны запретили мужчинам с 18 до 55 лет. Азербайджанский лидер ввел в республике комендантский час, также объявил частичную мобилизацию и военное положение в ряде регионов и городов.
 
 
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Отправка миротворцев в зону карабахского конфликта возможна только с согласия Еревана и Баку, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
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