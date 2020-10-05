﻿ Пивная компания предлагает работу мечты, обещая 3,8 млн за путешествия и дегустацию их продуктов. 21.by
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Пивная компания предлагает работу мечты, обещая 3,8 млн за путешествия и дегустацию их продуктов

05.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У любителей путешествовать появилась отличная возможность стряхнуть пыль со своих чемоданов.

 Американская компания по производству пива предлагает необычную вакансию — главный менеджер по открытиям. Сотрудник будет обязан путешествовать по национальным природным паркам, создавать фото и видеоконтент для компании и пробовать её продукцию. Это ли не сказка, ставшая реальностью?

Проект продлится полгода, и за него заплатят 50 тыс. долларов (больше 3,8 млн рублей). Компания также обязуется выдать средство передвижения (дом на колёсах) и покрывать все расходы — на питание, бензин и всё что угодно. Но раком-отшельником становиться тоже не придётся. Если соискатель пожелает, он может взять с собой друга или подружку, вторую половинку или даже собаку, пишет Unilad.

Требований у компании немного. Соискатель должен быть старше 21 года и иметь водительские права. Он должен с уважением относиться к природе и правилам путешествий во время пандемии. Также у него должна присутствовать креативная жилка и качества лидера. Выбирать нового сотрудника компания будет, основываясь на аккаунтах в соцсетях и по небольшому эссе в 500 знаков, пишет gomel.today
 
 
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У любителей путешествовать появилась отличная возможность стряхнуть пыль со своих чемоданов.
 
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