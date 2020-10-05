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Основатели MSQRD номинированы на премию «Человек года-2020»

05.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журнал GO Russia объявил голосование на звание «Человек года-2020». На премию в номинации «Бизнесмен года» претендуют создатели MSQRD — Андрей Янчуревич, Дмитрий Дорин, Сергей Гончар, Евгений Невгень.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Андрей Янчуревич.
— Родоначальники масок для инстаграма MSQRD создали новый успешный проект, ставший событием в цифровом мире, — приложение для медитации и здорового сна Loona, — говорится на сайте GO.

Приложение Loóna для сна появилось в AppStore в августе прошлого года. Разработчики позиционируют приложение как гид, который «отправит вас в ночное путешествие». В приложении можно выбрать сцену, соответствующую настроению, и начать расслабляться «раскрашивая волшебные локации». Loóna представляет собой комбинацию визуального ряда, звуковой атмосферы, взаимодействия с пользователем и storytelling. Всё вместе помогает создать условия для сна. Рейтинг приложения в Google Play — 4,8, в App Store — 4,9.

Кандидатов для голосования за звание «Человек года — 2020» выбрали читатели GO, пишет dev.by Премия  будет вручаться в десяти номинациях. На премию в номинации «Бизнесмен года» помимо основателей MSQRD претендуют глава Сбербанка Герман Греф, вице-президент Mail.ru Group Егор Абрамец, глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, заместитель гендиректора S7 Group по инновациям Дмитрий Чуйко.
 
 
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Журнал GO Russia объявил голосование на звание «Человек года-2020». На премию в номинации «Бизнесмен года» претендуют создатели MSQRD — Андрей Янчуревич, Дмитрий Дорин,...
 
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