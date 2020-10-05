|
Число задержанных на воскресных акциях продолжает увеличиваться
Источник материала: Навiны
Правозащитники привели новые данные по задержанным на акциях протеста, прошедшим в минувшее воскресенье.
Поздно вечером 4 октября сообщалось о более 170 демонстрантах. Утром 5 октября — о
Прошедший 4 октября в столице Марш освобождения политзаключенных собрал более 100 тысяч участников. Это был уже восьмой воскресный марш после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения и пытки мирных демонстрантов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники привели новые данные по задержанным на акциях протеста, прошедшим в минувшее воскресенье.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)