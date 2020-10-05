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Число задержанных на воскресных акциях продолжает увеличиваться

05.10.2020 09:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитники привели новые данные по задержанным на акциях протеста, прошедшим в минувшее воскресенье.

Число задержанных на воскресных акциях продолжает увеличиваться

Поздно вечером 4 октября сообщалось о более 170 демонстрантах. Утром 5 октября — о 225. И вот свежие данные — 245. Списки задержанных публикует spring96.org.

Прошедший 4 октября в столице Марш освобождения политзаключенных собрал более 100 тысяч участников. Это был уже восьмой воскресный марш после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения и пытки мирных демонстрантов.

 
 
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Правозащитники привели новые данные по задержанным на акциях протеста, прошедшим в минувшее воскресенье.
 
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