Число задержанных на воскресных акциях продолжает увеличиваться

Правозащитники привели новые данные по задержанным на акциях протеста, прошедшим в минувшее воскресенье.





Поздно вечером 4 октября сообщалось о более 170 демонстрантах. Утром 5 октября — о 225 . И вот свежие данные — 245. Списки задержанных публикует spring96.org .

Прошедший 4 октября в столице Марш освобождения политзаключенных собрал более 100 тысяч участников. Это был уже восьмой воскресный марш после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения и пытки мирных демонстрантов.