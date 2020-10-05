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Беларусь лишили права проведения Всемирной шахматной Олимпиады
Источник материала: Навiны
Международная федерация шахмат (ФИДЕ) приняла решение о лишении Беларуси права на проведение в 2022 году Всемирной шахматной Олимпиады.
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По словам юриста ФИДЕ Александра Мартынова, федерация «несколько месяцев добросовестно вела переговоры, но, к сожалению, они не увенчались успехом. Нарушения и их значимость организаторами не оспариваются».
В свою очередь глава ФИДЕ Аркадий Дворкович подчеркнул, что принятое решение не связано с политическим кризисом в Беларуси. Он отметил, что спортивные чиновники заявили еще летом, что «не могут организовать эти мероприятия».
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Международная федерация шахмат (ФИДЕ) приняла решение о лишении Беларуси права на проведение в 2022 году Всемирной шахматной Олимпиады.
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