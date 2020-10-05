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Смертельная авария на улице Притыцкого: BMW наехал на бордюр и врезался в столб

05.10.2020 09:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки погиб в аварии, которая произошла утром 3 октября в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Предварительно установлено, что 26-летний водитель BMW двигался по улице Притыцкого, не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего автомобиль влетел в столб.

В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где позже умер.

 
Теги: Минск
 
 
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