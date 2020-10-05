Беларусь лишили права на проведение Всемирной шахматной Олимпиады

Источник материала: Tut.by

Беларусь лишена права на проведение Всемирной шахматной Олимпиады в 2022 году. Решение о том, что турнир пройдет в Беларуси, было принято на заседании Генеральной ассамблеи Международной федерации шахмат (ФИДЕ) в Батуми в 2018 году, однако 4 октября стало известно, что принимающая сторона нарушила финансовые обязательства, передает «Прессбол».



Кадр TUT.BY

«Это связано с тем, что Минспорта Беларуси не смогло предоставить необходимые авансовые платежи и страховку», — сообщает Chess.com.

Мы должны отметить нарушение определенных финансовых обязательств со стороны организаторов. Из уважения к организаторам мы не хотели бы уточнять суммы, но это довольно существенные нарушения.

ФИДЕ несколько месяцев добросовестно вела переговоры, но, к сожалению, они не увенчались успехом. Нарушения и их значимость организаторами не оспариваются, — сообщил юрист ФИДЕ Александр Мартынов.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, в свою очередь, заявил, что финансовые проблемы со стороны организаторов не связаны с политическим кризисом в Беларуси.

Конечно, это (массовые протесты. — Прим. ред.) не помогает, но определенно это не главная причина. Еще в начале лета, до президентских выборов, нам сообщили, что не могут организовать эти мероприятия, сказал Дворкович.