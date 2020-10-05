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Спасатели освободили косулю, застрявшую в заборе на кладбище – видео
05.10.2020 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В минувшую субботу бобруйские спасатели пришли на помощь косуле, которая застряла в заборе на кладбище. О том, что животное не может самостоятельно выбраться, в диспетчерскую службу МЧС сообщили очевидцы, работники сразу же выехали на место ЧП.
На месте спасатели выяснили, что животное застряло между прутьев металлической ограды и не могло самостоятельно выбраться. Чтобы помочь ему, работники МЧС использовали гидравлический инструмент. На видео видно, как спасатель разжал прутья ограды, после чего косуля ускакала. В помощи ветеринара после инцидента она не нуждалась.
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Животное застряло в ограждении на территории кладбища в Бобруйске, чтобы достать ее оттуда, потребовался специнструмент. Как проходила операция по спасению,...
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