Спасатели освободили косулю, застрявшую в заборе на кладбище – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В минувшую субботу бобруйские спасатели пришли на помощь косуле, которая застряла в заборе на кладбище. О том, что животное не может самостоятельно выбраться, в диспетчерскую службу МЧС сообщили очевидцы, работники сразу же выехали на место ЧП.

На месте спасатели выяснили, что животное застряло между прутьев металлической ограды и не могло самостоятельно выбраться. Чтобы помочь ему, работники МЧС использовали гидравлический инструмент. На видео видно, как спасатель разжал прутья ограды, после чего косуля ускакала. В помощи ветеринара после инцидента она не нуждалась.

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