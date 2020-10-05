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Появился трейлер «долгожданной экранизации» российского комикса «Майор Гром: Чумной Доктор» (видео)

05.10.2020 09:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Bubble Comics опубликовала на своем канале YouTube трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Главным героем экранизации комикса является майор полиции Игорь Гром — за его позицию мужчину называют «идеальным полицейским». В новом фильме ему будет противостоять Чумной Доктор, объявивший «чуму беззакония», которой болен его родной город.

Его жертвами становятся люди, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе.

Режиссером картины выступает Олег Трофим, в ролях играют Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и другие актеры.

В трейлере сообщается время премьеры: весна 2021 года.

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Bubble Comics опубликовала на своем канале YouTube трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Главным героем экранизации комикса является майор полиции Игорь Гром — за его...
 
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