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Появился трейлер «долгожданной экранизации» российского комикса «Майор Гром: Чумной Доктор» (видео)
Источник материала: Onliner
Bubble Comics опубликовала на своем канале YouTube трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Главным героем экранизации комикса является майор полиции Игорь Гром — за его позицию мужчину называют «идеальным полицейским». В новом фильме ему будет противостоять Чумной Доктор, объявивший «чуму беззакония», которой болен его родной город.
Его жертвами становятся люди, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе.
Режиссером картины выступает Олег Трофим, в ролях играют Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и другие актеры.
В трейлере сообщается время премьеры: весна 2021 года.
55" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 50 Гц, индекс динамичных сцен 2100, Smart TV (Samsung Tizen), HDR, Wi-Fi
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Bubble Comics опубликовала на своем канале YouTube трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Главным героем экранизации комикса является майор полиции Игорь Гром — за его...
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