Еще одна смертельная авария в Минске: BMW врезался в столб

Источник материала: Onliner

Утром субботы, 3 октября, неподалеку от ст. м. «Пушкинская» случилось ДТП с трагическими последствиями. В результате удара о столб водитель BMW погиб. Как пишут очевидцы, скорая помощь увезла травмированного человека. Однако позже появилась информация, что его не удалось спасти.

«3 октября около 8:00 водитель 1994 года рождения за рулем автомобиля BMW двигался по ул. Притыцкого, — такова официальная версия произошедшего от МВД. — Молодой человек не справился с управлением, в результате чего наехал на бордюр, а затем — на осветительную мачту. От полученных травм водитель скончался в больнице».





Всего, по данным МВД, за выходные произошло 24 аварии, в которых погибли 7 и травмированы 24 человека (из них 2 ребенка). Как сообщают в министерстве, было установлено 147 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 374 автомобилиста не имели прав.