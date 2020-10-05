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Белорусская оппозиция включила в свой санкционный список около 800 лиц

05.10.2020 10:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Оппозиция Беларуси включила в свой санкционный список уже 700−800 человек, «ответственных за насилие в стране».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Анну Красулину, пресс-секретаря экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

«Это все те, кто совершал насилие в отношении мирных граждан, кто отдавал приказы совершать насилие, они все должны будут ответить. В этот же список попадают те, кто фальсифицировал выборы. Должны быть приняты санкции, расширены серьезным образом», — сказала Красулина.

По словам Красулиной, на встречах с представителями других стран Тихановская всегда говорит о том, чего оппозиция ждет от европейских лидеров и Евросоюза в целом.

Оппозиция рассчитывает, что зарубежные страны помогут инициировать диалог между белорусским народом и властями, добавила пресс-секретарь Тихановской. «Участвовать в этих переговорах мы не просим, — подчеркнула она. — Наоборот, требуем уважения суверенитета и настаиваем на том, что это внутренний вопрос Республики Беларусь».
 

 
 
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Оппозиция Беларуси включила в свой санкционный список уже 700−800 человек, «ответственных за насилие в стране».
 
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