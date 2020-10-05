|
Правозащитники: 4 октября в Беларуси задержано 245 человек
Источник материала: БДГ
Массовые задержания прошли в ходе мирных акций протеста в поддержку заключенных в Беларуси 4 октября.
По
Были задержаны участники акций в Бресте, Солигорске, Могилеве, Бобруйске, Гродно, других городах.
В числе попавших в изоляторы - 16 журналистов, часть отпустили, 5 остаются под стражей.
Напомним, 4 октября в Беларуси прошла очередная
На акции в воскресенье не было иностранных корреспондентов СМИ, так как в пятницу МИД неожиданно
Фото naviny.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Массовые задержания прошли в ходе мирных акций протеста в поддержку заключенных в Беларуси 4 октября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)