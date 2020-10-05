Правозащитники: 4 октября в Беларуси задержано 245 человек

Массовые задержания прошли в ходе мирных акций протеста в поддержку заключенных в Беларуси 4 октября.

По информации правозащитного центра «Весна», на утро 5 октября в стране задержано 245 человек. Больше всего задержаний было в Минске.

Были задержаны участники акций в Бресте, Солигорске, Могилеве, Бобруйске, Гродно, других городах.

В числе попавших в изоляторы - 16 журналистов, часть отпустили, 5 остаются под стражей.

Напомним, 4 октября в Беларуси прошла очередная акция протеста – на этот раз в поддержку заключенных. В Минске были закрыты 8 станций метро, интернет был недоступен, использовали водомет, который позже был испорчен.

На акции в воскресенье не было иностранных корреспондентов СМИ, так как в пятницу МИД неожиданно лишил их аккредитации .

Фото naviny.by