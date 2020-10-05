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Гурков: Если Белорусы сдуваются, то я представляю, что будет, если они поднажмут
Источник материала: Партизан
Белорусский боец Виталий Гурков прокомментировал слова ведущего на СТВ, который заявил, что протесты в стране сдуваются.
«Жыве! Если Белорусы сдуваются, то я представляю, что будет, если они поднажмут. Неверагодны PeaceDoorBall
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Белорусский боец Виталий Гурков прокомментировал слова ведущего на СТВ, который заявил, что протесты в стране сдуваются.
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