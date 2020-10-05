Работники МЗКТ: «Хватит преследовать и задерживать людей, которые хотят честных выборов»

В сети появилось видео сотрудников Минского завода колесных тягачей, которые обеспокоены ситуацией в стране. Они говорят о том, что уже почти два месяца народ Беларуси борется за правду.





— Мы хотим, чтобы в нашей республике наши граждане чувствовали себя надежно, безопасно, защищенно. Не боялись выходить на улицу, не боялись правоохранительных органов.





Знали, что их не посадят в тюрьму и не будут угрожать их близким. Что профсоюзы будут действительно отстаивать наши интересы права и голоса.





Мы хотим, чтобы понесли наказание те, кто издевался над мирными гражданами и отдавал преступные приказы.





Чтобы прогулка по городу с друзьями и единомышленниками не считалась нарушением законодательства. Чтобы конституция была выше других выгодных для власти законов.





Чтобы наши граждане не подвергались преследованию и давлению со стороны государственных органов только за то, что они имеют гражданскую позицию, отличную от государственной.





Мы хотим, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Хватит преследовать и задерживать людей, которые хотят честных выборов! — требуют рабочие.





Напомним, именно на МЗКТ в первые дни после выборов прошла самая эмоциональная встреча Лукашенко с рабочими, которые кричали ему «Уходи!».