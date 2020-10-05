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Работники МЗКТ: «Хватит преследовать и задерживать людей, которые хотят честных выборов»

05.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рабочие записали обращение с требованиями.

Работники МЗКТ: «Хватит преследовать и задерживать людей, которые хотят честных выборов»
Во время забастовки МЗКТ 17 августа. Фото Игоря Мелешко
В сети появилось видео сотрудников Минского завода колесных тягачей, которые обеспокоены ситуацией в стране. Они говорят о том, что уже почти два месяца народ Беларуси борется за правду.

— Мы хотим, чтобы в нашей республике наши граждане чувствовали себя надежно, безопасно, защищенно. Не боялись выходить на улицу, не боялись правоохранительных органов.

Знали, что их не посадят в тюрьму и не будут угрожать их близким. Что профсоюзы будут действительно отстаивать наши интересы права и голоса.

Мы хотим, чтобы понесли наказание те, кто издевался над мирными гражданами и отдавал преступные приказы. 

Чтобы прогулка по городу с друзьями и единомышленниками не считалась нарушением законодательства. Чтобы конституция была выше других выгодных для власти законов.

Чтобы наши граждане не подвергались преследованию и давлению со стороны государственных органов только за то, что они имеют гражданскую позицию, отличную от государственной.

Мы хотим, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Хватит преследовать и задерживать людей, которые хотят честных выборов! — требуют рабочие. 

Напомним, именно на МЗКТ в первые дни после выборов прошла самая эмоциональная встреча Лукашенко с рабочими, которые кричали ему «Уходи!».
 
 
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