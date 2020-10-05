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"Помойтесь, мальчики!" Что случилось с водометами в Минске и зачем они поливали ОМОН?

05.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Водометы в Минске и других городах Беларуси этой осенью можно встретить часто.

"Помойтесь, мальчики!" Что случилось с водометами в Минске и зачем они поливали ОМОН?
Фото: people.onliner.by
Практически каждое воскресенье последние недели они применяются для разгона акций протеста. Однако с самого начала их использования что-то пошло не так.

Еще две недели назад водомет просто протек в районе площади Победы в Минске. А 4 октября эта дорогая спецтехника (около 350 тыс. долларов за штуку) устроила просто какой-то водный праздник. Под фонтаны воды попали не только протестующие но и силовики в черной форме (теперь их белорусы всех называют «омоновцы», не разбираясь в хитросплетениях подразделений и подчинений силовиков).

Модель водомета под названием BR6 Predator («Хищник») была впервые показана на международной выставке вооружений и военной техники IDEX в Абу-Даби в феврале 2013 года. На машине установлены два водомета, дальность которых составляет 55−70 метров, вода подается под давлением до 20 бар. Водяной насос выпускается немецкой фирмой Ziegler. В зависимости от выбранного типа шасси могут применяться емкости объемом от 6500 до 12000 литров. Водометы управляются с центральной панели, «стрелку» помогают камеры и цветной ЖК-дисплей.

В районе Стелы один водомет начал было поливать людей водой, но потом сломался. Ввиду того, что он был заблокирован стоящими на проезжей части машинами, а демонстранты начали издевательски смеяться, тому пришлось спешно уезжать по зеленой полосе поливая ее из всех щелей водой.

Недалеко от того места, но на проспекте Машерова, манифестанты и вовсе нейтрализовали технику, фонтан из которой стал бить вверх и поливать омоновцев. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, несколько десятков человек сняли со спецтехники канистры с жидкостью, и она вышла из строя. Водомет в результате облил позиции силовиков.

Пользователи соцсетей стали издеваться над протекающей спецтехникой. Телеграм-канал смешных и ненастоящих новостей «Советская Белоруссия» и вовсе обвинил в краже гидранта водомета работника Russia Today Константина Придыбайло.



А еще этот же телеграм-канал выступил якобы от имени пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. Хотя естественно, она такого не говорила.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Водометы в Минске и других городах Беларуси этой осенью можно встретить часто.
 
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