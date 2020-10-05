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На полях Витебщины за час сгорели два комбайна
Источник материала: Навiны
На полях Витебской области в воскресенье в течение одного часа сгорели сразу два комбайна.
По информации МЧС, первый пожар произошел возле деревни Вишнево (Полоцкий район), а второй — у деревни Пуськи (Чашникский район).
Обе сельхозмашины — кормоуборочные комбайны КВК-800 «Полесье FS80» (2011 и 2012 г.в.). Огнем повреждены моторные отсеки и кабины. Пострадавших нет.
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На полях Витебской области в воскресенье в течение одного часа сгорели сразу два комбайна.
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