На полях Витебщины за час сгорели два комбайна

На полях Витебской области в воскресенье в течение одного часа сгорели сразу два комбайна.



Фото МЧС

По информации МЧС, первый пожар произошел возле деревни Вишнево (Полоцкий район), а второй — у деревни Пуськи (Чашникский район).

Обе сельхозмашины — кормоуборочные комбайны КВК-800 «Полесье FS80» (2011 и 2012 г.в.). Огнем повреждены моторные отсеки и кабины. Пострадавших нет.