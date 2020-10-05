«Хватит задерживать тех, кто хочет честных выборов». Работники МЗКТ обратились к властям и силовикам

Источник материала: Tut.by

Работники Минского завода колесных тягачей записали видеообращение к властям и силовикам. На записи заводчане на фоне бело-красно-белого флага и герба «Погоня» с пропусками в руках говорят, что хотят мира, законности и справедливости.





Видео длится меньше полутора минут. На нем работники предприятия по очереди выражают свою обеспокоенность тем, что сейчас происходит в стране.

«Мы — работники ОАО „МЗКТ“, как и многие другие обеспокоены ситуацией в стране. Почти два месяца народ Беларуси борется за правду. „Волат“ — это защита, надежность и мощь. Мы хотим, чтобы в нашей республике наши граждане чувствовали себя надежно, безопасно, защищенно. Не боялись выходить на улицы, не боялись правоохранительных органов, знали, что их голос услышат. Знали, что к ним на работу или домой не придут по надуманным поводам. Не посадят в тюрьму, не будут угрожать им и их близким», — говорится в обращении.

Работники хотят, чтобы профсоюзы действительно отстаивали их интересы, права и голоса. Чтобы понесли наказания те, кто убивал, издевался над мирными гражданами, отдавал преступные приказы.

«Хотим, чтобы прогулка по городу с друзьями-единомышленниками не считалась нарушением законодательства. Мы хотим, чтобы конституция была выше других выгодных для власти законов. Мы хотим, чтобы наши граждане не подвергались преследованию, давлению со стороны государственных органов только за то, что они имеют гражданскую позицию, отличную от государственной. Мы хотим, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Хватит преследовать, задерживать людей, которые хотят честных выборов», — требуют работники МЗКТ.