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«Малышка на 46 миллионов». Почему все, к чему прикасается Рианна, превращается в золото

05.10.2020 10:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях в 240 странах на платформе Amazon состоялась премьера модного показа Рианны Savage X Fenty Vol.2, где в качестве моделей появились Дэми Мур, Уиллоу Смит, Пэрис Хилтон и певица Лиззо. Forbes Woman среди первых посмотрел фильм-показ — и рассказывает, почему это стоит увидеть.


В Америке присказка о том, что все, к чему прикасается Рианна, обращается в золото, не теряет актуальности уже несколько лет. И дело тут не столько в альбомах (о новой пластинке Рианну умоляют фанаты уже не первый год) и не в концертах (в последний раз Рианна выступала чуть ли не в 2016 году), а в ее бизнес-проектах. В 2020 году, по подсчетам американского Forbes, состояние Робин Рианны Фенти (полное имя певицы) составляет $ 46 млн — таким образом, она оставила позади Мадонну, Селин Дион и Бейонсе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Bella

 
 
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В 2020 году, по подсчетам американского Forbes, состояние Рианны составляет $ 46 млн - таким образом, она оставила позади Мадонну, Селин Дион и Бейонсе
 
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