«Малышка на 46 миллионов». Почему все, к чему прикасается Рианна, превращается в золото

Источник материала: Tut.by

На днях в 240 странах на платформе Amazon состоялась премьера модного показа Рианны Savage X Fenty Vol.2, где в качестве моделей появились Дэми Мур, Уиллоу Смит, Пэрис Хилтон и певица Лиззо. Forbes Woman среди первых посмотрел фильм-показ — и рассказывает, почему это стоит увидеть.





В Америке присказка о том, что все, к чему прикасается Рианна, обращается в золото, не теряет актуальности уже несколько лет. И дело тут не столько в альбомах (о новой пластинке Рианну умоляют фанаты уже не первый год) и не в концертах (в последний раз Рианна выступала чуть ли не в 2016 году), а в ее бизнес-проектах. В 2020 году, по подсчетам американского Forbes, состояние Робин Рианны Фенти (полное имя певицы) составляет $ 46 млн — таким образом, она оставила позади Мадонну, Селин Дион и Бейонсе.