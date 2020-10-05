Автобус с игроками белорусского футбольного клуба столкнулся с лосем

Источник материала: Tut.by

Автобус с игроками команды белорусской первой лиги «Слоним 2017» столкнулся с лосем, сообщает пресс-служба клуба.



Фото: пресс-служба «Слонима 2017»

— По возвращении клуба после игры с «Гранитом» на трассе Р-43, не доезжая 10 км до Миловиды, автобус, на котором ехала команда, столкнулся с лосем. Благодаря грамотным действиям водителя, который успел притормозить и без заноса немного принять вправо, столкновение с животным произошло по касательной.

Никто из команды, к счастью, не пострадал. Лося без признаков жизни отбросило в левый кювет, в автобусе оказалось разбито лобовое стекло и повреждены воздушные патрубки.

По вызову приехала Ляховичская ГАИ, которая зафиксировало случай ДТП и организовала охрану тела животного до прибытия сотрудников природоохраны. Неисправности в воздушной системе были устранены собственными силами, и автобус продолжил движение, — говорится в сообщении.