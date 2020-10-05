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Автобус с игроками белорусского футбольного клуба столкнулся с лосем
Источник материала: Tut.by
Автобус с игроками команды белорусской первой лиги «Слоним 2017» столкнулся с лосем,
— По возвращении клуба после игры с «Гранитом» на трассе Р-43, не доезжая 10 км до Миловиды, автобус, на котором ехала команда, столкнулся с лосем. Благодаря грамотным действиям водителя, который успел притормозить и без заноса немного принять вправо, столкновение с животным произошло по касательной.
Никто из команды, к счастью, не пострадал. Лося без признаков жизни отбросило в левый кювет, в автобусе оказалось разбито лобовое стекло и повреждены воздушные патрубки.
По вызову приехала Ляховичская ГАИ, которая зафиксировало случай ДТП и организовала охрану тела животного до прибытия сотрудников природоохраны. Неисправности в воздушной системе были устранены собственными силами, и автобус продолжил движение, — говорится в сообщении.
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Столкновение с животным произошло по касательной.
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