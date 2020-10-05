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В Полоцком районе Great Wall лоб в лоб столкнулся с фурой: водитель легковушки погибла

05.10.2020 10:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки погибла при столкновении с фурой в Полоцком районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось в ночь на 4 октября в районе деревни Охотница. Предварительно установлено, что 35-летний водитель Great Wall Hover на закруглении дороги не справилась с управлением, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру Volvo.


От полученных в аварии травм водитель легковушки умерла на месте происшествия.

 
 
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Происшествие случилось в ночь на 4 октября в районе деревни Охотница.
 
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