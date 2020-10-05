В Полоцком районе Great Wall лоб в лоб столкнулся с фурой: водитель легковушки погибла

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки погибла при столкновении с фурой в Полоцком районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось в ночь на 4 октября в районе деревни Охотница. Предварительно установлено, что 35-летний водитель Great Wall Hover на закруглении дороги не справилась с управлением, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру Volvo.





От полученных в аварии травм водитель легковушки умерла на месте происшествия.