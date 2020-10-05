В Египте вскрыли саркофаг с захороненной 2500 лет назад мумией

Источник материала: Tut.by

В Египте впервые вскрыли саркофаг с мумией, найденный в некрополе Саккара в Гизе. По данным ученых, там были захоронены аристократы и жрецы, которые после смерти подвергались сложным погребальным обрядам. Исследователи полагают, что при мумифицировании им удаляли мозг через ноздри специальным крюком, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail .

Всего в Саккаре нашли 59 сохранившихся деревянных гробов, на которые были нанесены яркие рисунки. Один из саркофагов вскрыли перед представителями СМИ. Внутри оказались мумифицированные останки, завернутые в погребальную ткань, на которой яркими цветами были нанесены иероглифы.

В конце сентября сообщалось, что в погребальной шахте Саккары были найдены 14 саркофагов. После этого археологи обнаружили еще две шахты, заполненные гробами. Их возраст насчитывает порядка 2500 лет. Сейчас 40 из 59 найденных саркофагов выставили на всеобщее обозрение, а остальные сохранили для доставки в Большой египетский музей — туда планируют отвезти все найденные саркофаги.

Кроме гробов, в шахте обнаружили резную бронзовую статую бога растительности Нефертума, инкрустированную драгоценными камнями, а также коллекцию из 28 статуй Птаха-Сокера, главного бога саккарского некрополя. Там также были найдены коллекции амулетов и статуэтка ушебти, которые, по поверьям, сопровождали усопших в загробном мире.