Собрали недорогие варианты обогревателей для дома. Дачникам тоже подойдет

Источник материала: Tut.by

Отопление включают всегда чуть позже, чем оно нам нужно. За окном уже октябрь, погода не летняя, но батареи остаются холодными. REALTY.TUT.BY выбрал варианты не самых дорогих обогревателей без кучи непонятных функций и предлагает вам присмотреться к одному из них. Особенно полезен список для дачников: за городом мерзнешь чаще, чем в квартире.

Ballu BEC/EZER-1500

Это обогреватель типа конвектора: в нижней части прибора есть отверстия, через которые внутрь поступает холодный воздух, выходит он уже теплым из верхней части корпуса, причем моментально. Вывод: чем выше мощность, тем быстрее нагреется воздух в комнате. Модель, о которой мы говорим, представлена с тремя разными мощностями — выбирайте по потребностям (насколько большая комната) и возможностям (выше мощность — выше и цена). Хорошая добротная модель с важной функцией автоотключения при перегреве и опрокидывании, а еще — есть колесики для удобного перемещения. Можно брать.

Hyundai H-HV15−15-UI618

Тоже конвектор, тоже представлен в разных мощностях (от 1000 до 2000 Вт). Но модель подешевле, а значит — чуть проще, чем предыдущая. Из «фишек» — только отключение при перегреве, регулировка мощности, плюс возможность повесить конвектор на стену. Впрочем, для небольших комнат это большое преимущество: можно освободить пространство и не бить мизинчики на ногах о прибор.

Electrolux EOH/M-9157

Масляный радиатор от шведского бренда. Работает он иначе, чем конвектор. Принцип такой: секции обогревателя заполнены маслом, которое разогревается от нагревательного элемента. Так как масло становится горячим долго, то ждать тепла в комнате можно и до трех часов. При этом остывать ваш обогреватель будет так же медленно, что приятно. Здесь есть колесики: важно, потому что масляные обогреватели довольно тяжелые, этот — почти 9 килограммов. В наличии функция автоотключения при опрокидывании и перегреве. Ну и, как нам кажется, выглядит прибор очень богато при его весьма доступной цене.

Oasis LK-20

Последний вариант, который мы предлагаем, заметно дешевле остальных. Хотя вряд ли это аргумент для тех, кто выбирает известные и западные бренды: Oasis — это Россия. Впрочем, судя по техническим характеристикам, прибор имеет все нужные базовые функции: самостоятельное отключение при перегреве, а также регулировку мощности. И колесики!