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В Осиповичском районе «жигули» протаранили встречную Audi: пострадали два человека

05.10.2020 10:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оба водителя получили травмы при лобовом столкновении автомобилей в Осиповичском районе, сообщили в пресс-службе МВД.


Авария произошла 4 октября, около 17.00. Установлено, что 20-летний водитель «жигулей» не справился с управлением на закруглении дороги и выехал на встречку, где протаранил Audi.

В аварии травмы различной степени тяжести получили оба водителя, их госпитализировали.

 
 
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20-летний водитель «жигулей» не справился с управлением на закруглении дороги.
 
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