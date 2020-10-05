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В Осиповичском районе «жигули» протаранили встречную Audi: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Оба водителя получили травмы при лобовом столкновении автомобилей в Осиповичском районе,
Авария произошла 4 октября, около 17.00. Установлено, что 20-летний водитель «жигулей» не справился с управлением на закруглении дороги и выехал на встречку, где протаранил Audi.
В аварии травмы различной степени тяжести получили оба водителя, их госпитализировали.
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20-летний водитель «жигулей» не справился с управлением на закруглении дороги.
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