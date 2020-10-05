В Осиповичском районе «жигули» протаранили встречную Audi: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Оба водителя получили травмы при лобовом столкновении автомобилей в Осиповичском районе, сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 4 октября, около 17.00. Установлено, что 20-летний водитель «жигулей» не справился с управлением на закруглении дороги и выехал на встречку, где протаранил Audi.

В аварии травмы различной степени тяжести получили оба водителя, их госпитализировали.