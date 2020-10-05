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Адель потратилась на нового возлюбленного и шокировала поклонников
05.10.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Британская певица Адель шокировала фанатов: звезда решила побаловать нового возлюбленного и преподнесла ему баснословно дорогой подарок.
© AFP 2020 / JUSTIN TALLIS
Недавно западные СМИ узнали, что после разрыва с мужем и
Как сообщили инсайдеры издания The Mirror, Адель и Скепта не спешат навешивать ярлыки и объявлять себя парой, но это не помешало певице потратиться на возлюбленного.
Недавно рэпер отметил свой 38-й день рождения в компании родных и друзей. И вместо праздничного торта Адель вручила ему самый шикарный презент - золотую цепь за 20 тысяч долларов.
"Они сблизились за последнее время и часто виделись. Когда Адель была в Британии, она подарила ему цепочку. Он похвастался подарком друзьям и выглядел при этом действительно взволнованным и счастливым", - рассказал близкий приятель певицы.
Напомним, что певица развелась с официальным супругом в 2019 году. После этого сильно похудевшая певица
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Кажется, что жизнь звезды начала налаживаться: звезда не только избавилась от лишнего веса, но и обрела "дорогое счастье" в личной жизни.
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