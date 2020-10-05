Брестский чиновник прокомментировал ситуацию с референдумом: «Никаких инициатив со стороны граждан не заявлено»

Источник материала: Onliner

Этим летом Александр Лукашенко пообещал брестчанам, что в областном центре будет проведен референдум, на котором решится судьба скандального аккумуляторного завода. Однако этого так и не произошло. Чиновники до сих пор отказывались комментировать высказывание Лукашенко и говорили, что люди сами должны инициировать референдум, если хотят решить судьбу завода путем голосования. Тем временем председатель облисполкома Анатолий Лис отменил свое решение о приостановке строительства предприятия, что возмутило многих местных жителей. Теперь о ситуации высказался Сергей Калиновский, начальник главного управления юстиции Брестского облисполкома.

В эфире телеканала СТВ Калинковский заявил , что подписание распоряжения об отмене приостановки строительства аккумуляторного завода «не означает, что это уже фактически ознаменовало собой ввод в эксплуатацию и запуск этого завода». По его словам, это просто часть строительства, которая будет проходить в рамках действующего законодательства. Высказался он и о проведении референдума:

— Надо понимать, что инициатива может исходить и от местного Совета депутатов либо от инициативной группы граждан, то есть по инициативе граждан. На сегодняшний день никаких инициатив со стороны граждан не заявлено. Соответствующее обращение в местный исполнительный орган власти не поступало, поэтому говорить сегодня о начале этой процедуры не приходится. По каким причинам это не произошло, у меня нет никаких оснований по этому поводу высказываться.

Вопросы по организации местного референдума были разъяснены при встрече с общественностью города Бреста. Если мы говорим сегодня о проведении референдума по инициативе граждан, то она может занять около полугода — от начала до конца. И реально, если этим заниматься, то надо заниматься уже.

Власть неоднократно заявляла, что мы готовы к диалогу, консультированию на всех уровнях общественности по вопросам проведения и организации референдума, если такая инициатива действительно будет выражена с четким и объективным намерением провести референдум. Но повторяюсь: ни таких инициатив не было высказано, ни инициатив по уже реальной реализации этой программы в виде регистрации инициативной группы.