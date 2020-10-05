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Брестский чиновник прокомментировал ситуацию с референдумом: «Никаких инициатив со стороны граждан не заявлено»
Источник материала: Onliner
Этим летом Александр Лукашенко
В эфире телеканала СТВ Калинковский
— Надо понимать, что инициатива может исходить и от местного Совета депутатов либо от инициативной группы граждан, то есть по инициативе граждан. На сегодняшний день никаких инициатив со стороны граждан не заявлено. Соответствующее обращение в местный исполнительный орган власти не поступало, поэтому говорить сегодня о начале этой процедуры не приходится. По каким причинам это не произошло, у меня нет никаких оснований по этому поводу высказываться.
Вопросы по организации местного референдума были разъяснены при встрече с общественностью города Бреста. Если мы говорим сегодня о проведении референдума по инициативе граждан, то она может занять около полугода — от начала до конца. И реально, если этим заниматься, то надо заниматься уже.
Власть неоднократно заявляла, что мы готовы к диалогу, консультированию на всех уровнях общественности по вопросам проведения и организации референдума, если такая инициатива действительно будет выражена с четким и объективным намерением провести референдум. Но повторяюсь: ни таких инициатив не было высказано, ни инициатив по уже реальной реализации этой программы в виде регистрации инициативной группы.
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Брестский чиновник прокомментировал ситуацию с референдумом: «Никаких инициатив со стороны граждан не заявлено»
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