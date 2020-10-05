BMW слегка обновила большой эндуро GS в честь 40-летия семейства

Источник материала: Onliner

Компания BMW Motorrad решила использовать 40-летие легендарного семейства мотоциклов GS для создания лимитированной серии большого «Гуся» и заодно обновила модель. Технически это самый продвинутый мотоцикл в истории BMW, а желто-черный окрас спецверсии должен напомнить о классическом BMW R100GS Bumblebee.





Если вы не мотолюбитель, поясним: BMW GS (он же «Гусь») — это семейство вседорожных мотоциклов BMW. У баварского производителя есть несколько разных эндуро от крохотного G310GS до туристического R1250GS с оппозитным мотором. Иными словами, BMW GS — это как BMW X среди авто. Когда-то давно R100GS (фото выше) был оснащен электронным зажиганием и подогревом ручек. Вот и весь список опций. Навороты современного R1250GS (и тем более его версии Adventure) можно расписывать на нескольких страницах А4.

В огромном списке дополнений и помощников водителю есть даже фара, «заглядывающая» за поворот. У автомобилей такая опция есть уже давно, а у мотоциклов с фиксированным положением оптики (когда она физически не поворачивается вместе с рулем) фары светят по прямой.





Теперь у BMW R1250GS отражатель ближнего света способен поворачиваться на 35 градусов в обе стороны, чтобы «огибать» угол, куда задумал повернуть мотоциклист. Трудно переоценить значимость данной опции в ночное время где-нибудь на пересеченной местности. Безусловно, высоту светового пучка можно регулировать в зависимости от загрузки задней подвески. Кроме того, у GS имеется функция follow me home, оставляющая фару байка включенной после того, как вы заглушили мотор.





Уже в базовой комплектации GS имеет динамический трэкшен-контроль, ABS и систему Hill Start Control, облегчающую старт в гору. За комфорт в дальних поездках отвечает подогрев сидений (теперь он есть у водителя и пассажира). Подогрев ручек получил пятиступенчатую настройку. В базе у большого «Гуся» имеются выходы 12v и 2,4A USB. Смартфоны голодными не останутся.





На фото ниже — самый маленький BMW GS. Это 1-цилиндровая модель G310GS, выпускающаяся в Индии вместе с нэйкедом G310R. Младший «гусенок» тоже получил обновление. Кроме новой расцветки, он может похвастаться более яркой фарой и перенастроенной коробкой передач.



