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BMW слегка обновила большой эндуро GS в честь 40-летия семейства

05.10.2020 10:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания BMW Motorrad решила использовать 40-летие легендарного семейства мотоциклов GS для создания лимитированной серии большого «Гуся» и заодно обновила модель. Технически это самый продвинутый мотоцикл в истории BMW, а желто-черный окрас спецверсии должен напомнить о классическом BMW R100GS Bumblebee.

BMW слегка обновила большой эндуро GS в честь 40-летия семейства

Если вы не мотолюбитель, поясним: BMW GS (он же «Гусь») — это семейство вседорожных мотоциклов BMW. У баварского производителя есть несколько разных эндуро от крохотного G310GS до туристического R1250GS с оппозитным мотором. Иными словами, BMW GS — это как BMW X среди авто. Когда-то давно R100GS (фото выше) был оснащен электронным зажиганием и подогревом ручек. Вот и весь список опций. Навороты современного R1250GS (и тем более его версии Adventure) можно расписывать на нескольких страницах А4.

В огромном списке дополнений и помощников водителю есть даже фара, «заглядывающая» за поворот. У автомобилей такая опция есть уже давно, а у мотоциклов с фиксированным положением оптики (когда она физически не поворачивается вместе с рулем) фары светят по прямой.

BMW слегка обновила большой эндуро GS в честь 40-летия семейства

Теперь у BMW R1250GS отражатель ближнего света способен поворачиваться на 35 градусов в обе стороны, чтобы «огибать» угол, куда задумал повернуть мотоциклист. Трудно переоценить значимость данной опции в ночное время где-нибудь на пересеченной местности. Безусловно, высоту светового пучка можно регулировать в зависимости от загрузки задней подвески. Кроме того, у GS имеется функция follow me home, оставляющая фару байка включенной после того, как вы заглушили мотор.

BMW слегка обновила большой эндуро GS в честь 40-летия семейства

Уже в базовой комплектации GS имеет динамический трэкшен-контроль, ABS и систему Hill Start Control, облегчающую старт в гору. За комфорт в дальних поездках отвечает подогрев сидений (теперь он есть у водителя и пассажира). Подогрев ручек получил пятиступенчатую настройку. В базе у большого «Гуся» имеются выходы 12v и 2,4A USB. Смартфоны голодными не останутся.

BMW слегка обновила большой эндуро GS в честь 40-летия семейства

На фото ниже — самый маленький BMW GS. Это 1-цилиндровая модель G310GS, выпускающаяся в Индии вместе с нэйкедом G310R. Младший «гусенок» тоже получил обновление. Кроме новой расцветки, он может похвастаться более яркой фарой и перенастроенной коробкой передач.

BMW слегка обновила большой эндуро GS в честь 40-летия семейства
BMW 3 серия II (E30) Рестайлинг TAIFUN RECARO 325 M20B25, 1988 г.в., 285 000 км
черный, седан, бензин 2.5 л, механическая, задний привод
9153 р.
3500$ / 2983€
BMW 7 серия IV (E6x) Рестайлинг, 2006 г.в., 244 000 км
серый, седан, дизель 3 л, автоматическая, задний привод
26 150 р.
10 000$ / 8523€
BMW X5 II (E70) Рестайлинг, 2011 г.в., 239 000 км
черный, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
52 169 р.
19 950$ / 17 004€
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Компания BMW Motorrad решила использовать 40-летие легендарного семейства мотоциклов GS для создания лимитированной серии большого «Гуся» и заодно обновила модель....
 
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