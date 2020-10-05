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Доллар и евро немного подешевели

05.10.2020 10:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Прошлая неделя закончилась на интригующем моменте: доллар и евро побежали отыгрывать недавние потери, но не добежали — внезапно наступили выходные. Сегодня, видимо, последует какое-то продолжение сюжета. Верим, что сценаристы не разочаруют, и следим за торгами на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Доллар первым делом сбросил какие-то доли копейки — и пополз вверх. Пока — минус ничего не значащие 0,16 копейки к уровню пятницы. Курс поутру — 2,6134 рубля.

У евро минус 0,11 копейки. Покупается и продается по 3,067.

Российский рубль подорожал на 0,93 копейки, его сотня торгуется по 3,3572 белорусского.

В прошлую пятницу доллар подорожал на 1,31 копейки и стал стоить 2,615 рубля. Евро прибавил 1,4 копейки, стоил 3,0681. Российский рубль потерял 1,7 копейки, сотня торговалась по 3,3479.

 
 
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Прошлая неделя закончилась на интригующем моменте: доллар и евро побежали отыгрывать недавние потери, но не добежали — внезапно наступили выходные. Сегодня,...
 
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