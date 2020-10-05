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Доллар и евро немного подешевели
Источник материала: Onliner
Прошлая неделя закончилась на интригующем моменте: доллар и евро побежали отыгрывать недавние потери, но не добежали — внезапно наступили выходные. Сегодня, видимо, последует какое-то продолжение сюжета. Верим, что сценаристы не разочаруют, и следим за торгами на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Доллар первым делом сбросил какие-то доли копейки — и пополз вверх. Пока — минус ничего не значащие 0,16 копейки к уровню пятницы. Курс поутру — 2,6134 рубля.
У евро минус 0,11 копейки. Покупается и продается по 3,067.
Российский рубль подорожал на 0,93 копейки, его сотня торгуется по 3,3572 белорусского.
В прошлую
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Прошлая неделя закончилась на интригующем моменте: доллар и евро побежали отыгрывать недавние потери, но не добежали — внезапно наступили выходные. Сегодня,...
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