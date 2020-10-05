Мотоцикл при обгоне столкнулся с трактором — в больнице 19-летний парень и 17-летняя девушка

Источник материала: Onliner

В МВД сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в Ивановском районе 3 октября около 17 часов. Мотоциклист столкнулся с трактором. На мотоцикле в этот момент находились два человека: парень, управлявший транспортным средством и не имевший при этом водительского удостоверения, а также несовершеннолетняя девушка.

По предварительной информации, 19-летний молодой человек, управлявший мотоциклом Kawasaki, выполнял обгон. В этот момент тракторист, который двигался в попутном направлении, поворачивал налево. В результате произошло столкновение.

Мотоцикл упал, он сильно поврежден. В МВД сообщили, что мотоциклист и его 17-летняя пассажирка были госпитализированы с травмами.

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