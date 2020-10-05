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В Минфине рассказали, во сколько Беларуси обошелся коронавирус
05.10.2020 11:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По словам министра финансов Беларуси Юрия Селиверстова, COVID-19 Беларуси обошелся «в миллиард». Однако, он не уточнил, речь идет о долларах или белорусских рублях.
«Сегодня, наверное, все меры поддержки, и бюджетные, и что банки помогли субъектам хозяйствования — они уже где-то превышают миллиард», — заявил он в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».
По словам министра финансов, часть затраченных средств является возвратной, предоставленной для поддержки предприятий.
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По словам министра финансов Беларуси Юрия Селиверстова, COVID-19 Беларуси обошелся «в миллиард». Однако, он не уточнил, речь идет о долларах или белорусских рублях.
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