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В Минфине рассказали, во сколько Беларуси обошелся коронавирус

05.10.2020 11:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

По словам министра финансов Беларуси Юрия Селиверстова, COVID-19 Беларуси обошелся «в миллиард». Однако, он не уточнил, речь идет о долларах или белорусских рублях.

«Сегодня, наверное, все меры поддержки, и бюджетные, и что банки помогли субъектам хозяйствования — они уже где-то превышают миллиард», — заявил он в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

По словам министра финансов, часть затраченных средств является возвратной, предоставленной для поддержки предприятий.

 
 
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По словам министра финансов Беларуси Юрия Селиверстова, COVID-19 Беларуси обошелся «в миллиард». Однако, он не уточнил, речь идет о долларах или белорусских рублях.
 
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