В Минфине рассказали, во сколько Беларуси обошелся коронавирус

Источник материала: Ежедневник

По словам министра финансов Беларуси Юрия Селиверстова, COVID-19 Беларуси обошелся «в миллиард». Однако, он не уточнил, речь идет о долларах или белорусских рублях.

«Сегодня, наверное, все меры поддержки, и бюджетные, и что банки помогли субъектам хозяйствования — они уже где-то превышают миллиард», — заявил он в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

По словам министра финансов, часть затраченных средств является возвратной, предоставленной для поддержки предприятий.