Беларусь лишена права на проведение шахматной Олимпиады в 2022 году из-за нищебродства

Источник материала: АФН

Беларусь лишена права на проведение Всемирной шахматной Олимпиады в 2022 году из-за финансовых проблем, сообщили в Международной федерации шахмат (ФИДЕ) 4 октября.

"Это связано с тем, что Минспорта Беларуси не смогло предоставить необходимые авансовые платежи и страховку", - говорится в сообщении ФИДЕ. - «Мы должны отметить нарушение определенных финансовых обязательств со стороны организаторов. Из уважения к организаторам мы не хотели бы уточнять суммы, но это довольно существенные нарушения

Как сообщил юрист ФИДЕ ФИДЕ Александр Мартынов, федерация несколько месяцев добросовестно вела переговоры, но, к сожалению, они не увенчались успехом. Нарушения и их значимость организаторами не оспариваются, — сообщил юрист, передает Chess.com.

В свою очередь, Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что финансовые проблемы со стороны организаторов не связаны с политическим кризисом в Беларуси.

«Конечно, это не помогает, но определенно это не главная причина. Еще в начале лета, до президентских выборов, нам сообщили, что не могут организовать эти мероприятия, — констатировал Дворкович.