До 30% выручки. Арендаторы торговых центров, которые закрываются в Минске в воскресенье, несут существенные убытки

"Замок" и "Галерея Минск" это далеко не первое воскресенье, когда они закрывают свои двери для посетителей. Реальную причину представители торговых площадок не озвучивают - на запрос marketing.by сотрудники торговых центров и "Галерея Минск", и "Корона Замок" лаконично ответили: комментариев не даем. Для торговых центровэто далеко не первое воскресенье, когда они закрывают свои двери для посетителей.- на запроссотрудники торговых центров и "Галерея Минск", и "Корона Замок" лаконично ответили: комментариев не даем.





Однако если "Галерея Минск" в своем Instagram накануне воскресных маршей хотя бы предупреждает покупателей о закрытии "по техническим причинам", то в соцсетях и на сайте ТЦ "Замок" вы не найдете никаких сообщений об изменении режима работы в воскресенье.





Между тем магазины-арендаторы понесли за сентябрь серьезные убытки - до 20-30% от выручки в сравнении с сентябрем прошлого года. Такие данные назвали marketing.by представители компаний.





Светлана Авраменко, владелица сети магазинов бренда спортивной обуви New Balance, рассказала, что сокращение работы "Галерея Минск", а также закрытие ТРЦ "Замок" привело к падению покупательского трафика в целом. Минчане предпочитают переориентироваться на те торговые центры, которые точно открыты - например, Dana Mall или Green City. А арендаторы терпят убытки.





- "Замок" не работал по воскресеньям весь сентябрь, это сильно бьет по работе. Воскресенье - это традиционно день шопинга. А сентябрь - это оживление торговли во многих сферах, для многих брендов начинается высокий сезон.





Безусловно, закрытия по воскресеньям привели к существенному падению выручки. Продажи выходного дня по сути равнозначны выручке за пять рабочих дней. У нас порядка минус 20% продаж по сентябрю. Если бы была возможность работать хотя бы в первую половину дня, это бы серьезно помогло нарастить выручку.





Представитель отдела маркетинга одного из фэшн-брендов назвал marketing.by цифру потерь выручки в объеме 30% по сравнению с сентябрем прошлого года. При этом собеседник отметил, что в августе, после спада пандемии, трафик в торговые центры начал расти, и у ритейлера была надежда на хороший уровень продаж в сентябре.





На фоне закрытий по выходным и "Замок", и Галерея Минск" предоставили арендаторам в качестве компенсации снижение арендной ставки.









Справка: ТРЦ Galleria Minsk - проект компании «Галерея Концепт». Общий объем инвестиций составил $150 миллионов, 30% принадлежат самому инвестору, а 70% — заем банка.





Директор «Галерея Концепт» Владимир Хейфец. ТЦ открылся в декабре 2016 года на проспекте Победителей. Площадь — около 55 тысяч квадратных метров. На данный момент торгово-развлекательным центром управляет российская компания PRAKTIKA DEVELOPMENT.





Торгово-развлекательного комплекс «Замок» строился компанией ООО «Табак-Инвест», контролируемой придворным олигархом Павлом Топузидисом.