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До 30% выручки. Арендаторы торговых центров, которые закрываются в Минске в воскресенье, несут существенные убытки

05.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

4 октября в Минске не работали торговый дом "На Немиге", торговые центры "Столица", "Замок" и "Галерея "Минск", а также рестораны KFC и Burger King на улице Немига.

До 30% выручки. Арендаторы торговых центров, которые закрываются в Минске в воскресенье, несут существенные убытки
Для торговых центров "Замок" и "Галерея Минск" это далеко не первое воскресенье, когда они закрывают свои двери для посетителей. Реальную причину представители торговых площадок не озвучивают - на запрос marketing.by сотрудники торговых центров и "Галерея Минск", и "Корона Замок" лаконично ответили: комментариев не даем. 

Однако если "Галерея Минск" в своем Instagram накануне воскресных маршей хотя бы предупреждает покупателей о закрытии "по техническим причинам", то в соцсетях и на сайте ТЦ "Замок" вы не найдете никаких сообщений об изменении режима работы в воскресенье. 

Между тем  магазины-арендаторы понесли за сентябрь серьезные убытки - до 20-30% от выручки в сравнении с сентябрем прошлого года. Такие данные назвали marketing.by представители компаний. 

Светлана Авраменко, владелица сети магазинов бренда спортивной обуви New Balance, рассказала, что сокращение работы "Галерея Минск",  а также закрытие ТРЦ "Замок" привело к падению покупательского трафика в  целом. Минчане предпочитают переориентироваться на те торговые центры, которые точно открыты - например, Dana Mall или Green City. А арендаторы терпят убытки. 

- "Замок" не работал по воскресеньям весь сентябрь, это сильно бьет по работе. Воскресенье - это традиционно день шопинга. А сентябрь - это оживление торговли во многих сферах, для многих брендов начинается высокий сезон. 

Безусловно, закрытия по воскресеньям привели к существенному падению выручки. Продажи выходного дня по сути равнозначны выручке за пять рабочих дней. У нас порядка минус 20% продаж по сентябрю. Если бы была возможность работать хотя бы в первую половину дня, это бы серьезно помогло нарастить выручку.  

Представитель отдела маркетинга одного из фэшн-брендов назвал marketing.by цифру потерь выручки в объеме 30% по сравнению с сентябрем прошлого года. При этом собеседник отметил, что в августе, после спада пандемии, трафик в торговые центры начал расти, и у ритейлера была надежда на хороший уровень продаж в сентябре. 

На фоне закрытий по выходным и "Замок", и Галерея Минск" предоставили арендаторам в качестве компенсации снижение арендной ставки.


Справка: ТРЦ Galleria Minsk - проект компании «Галерея Концепт». Общий объем инвестиций составил $150 миллионов, 30% принадлежат самому инвестору, а 70% — заем банка. 

Директор «Галерея Концепт» Владимир Хейфец. ТЦ открылся в декабре 2016 года на проспекте Победителей. Площадь  — около 55 тысяч квадратных метров. На данный момент торгово-развлекательным центром управляет российская компания PRAKTIKA DEVELOPMENT.

Торгово-развлекательного комплекс «Замок» строился компанией ООО «Табак-Инвест», контролируемой придворным олигархом Павлом Топузидисом.
 
Теги: Минск
 
 
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4 октября в Минске не работали торговый дом "На Немиге", торговые центры "Столица", "Замок" и "Галерея "Минск", а также рестораны KFC и Burger King на улице Немига.
 
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