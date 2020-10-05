Семечка на вес золота: подорожает ли подсолнечное масло?





С конца лета подсолнечное масло в РФ резко подорожало. Россия – второй в мире экспортер этого продукта, и аналитики предупреждают: покупатели найдут альтернативных поставщиков. В отрасли винят неурожай, взвинтивший цены на сырье, но уверяют, что спрос давно сформировался и в условиях ограниченного предложения всю продукцию раскупят. При этом ФАС считает, что оснований для повышения розничных цен нет.





Неурожай в России

В начале сентября аналитики "Совэкон" сообщили: в стране неурожай подсолнечника, и растительное масло может подорожать.





Так и вышло: цены на подсолнечник поднялись на 35 процентов, на масло – на 22, в денежном выражении – на 34 тысячи российских рублей (около 430 долларов, или примерно 1130 белорусских рублей) и 71 тысячу (примерно 900 долларов, или около 2370 белорусских рублей) за тонну соответственно. Урожай почти на четверть ниже прошлогоднего. Сказались неблагоприятные погодные условия, в первую очередь на юге страны: засуха весной и летом.





В Минсельхозе оценивают урожай в 13 миллионов тонн. Меньше было только в 2017-м: 10,5 тонны.





Схожие прогнозы дают и представители отрасли. По данным Масложирового союза России, если в прошлом году собрали больше 16 миллионов тонн, то в этом будет в лучшем случае 12-13 миллионов. Закупочные цены на сырье повысились.





Засуха на Украине

Крупнейший экспортер этого продукта Украина также столкнулась с неурожаем, что грозит сокращением производства. Засуха, затронувшая большую часть юга и центральной части страны, уничтожила до пяти миллионов тонн кукурузы, десять миллионов тонн зерновых и полтора миллиона тонн подсолнечника. По подсчетам аграриев, Украина недосчитается примерно двух миллиардов долларов экспортной выручки.





"В последние недели резко взлетели экспортные цены на российское масло – больше тысячи долларов за тонну. Потом несколько снизились: заработали украинские заводы по переработке подсолнечника. До этого они простаивали без сырья", – поясняет Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).





Валютные экспортные цены скорректировались примерно на десять процентов – до 950 долларов за тонну, но здесь уже вступил в силу фактор ослабления российского рубля: это и удерживает от снижения.





Импортеры найдут замену

Поскольку российское масло становится слишком дорогим, крупные импортеры могут обратиться к угим поставщикам. Впрочем, игрокам рынка эти опасения кажутся надуманными. В условиях ограниченного предложения и сформированного спроса все раскупят даже по высоким ценам, считает Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России.





"Когда мы серьезно снизим предложение на экспорт – а это неизбежно в связи с плохим урожаем, – проблем с реализацией не возникнет, ведь спрос не изменился", – отмечает Мальцев.





Кроме того, искать альтернативы, в общем-то, негде. Украина и Россия контролируют почти 80 процентов международного рынка подсолнечного масла. Остальные игроки – Аргентина, Франция, Сербия – не так значимы. И все, что останется покупателям, – вынужденно найти замену на выпадающие объемы, которые не смогут предложить ключевые поставщики.





Есть дешевые заменители – например, рапсовое, соевое или пальмовое масло. Однако в отрасли сомневаются, что импортеров это устроит: сейчас устойчивый тренд на потребление именно подсолнечного масла как более полезного продукта с высокой питательной ценностью.









Чего ждать потребителям

Проблемы скажутся и на рознице – бутылка масла рискует подорожать процентов на 20. Но и у потребителей альтернативы нет. Оливковое и кукурузное масло дороже. Предложение рапсового на внутреннем рынке ограничено, к тому же, как отметили в Масложировом союзе, у нас этот продукт "не воспринимают".





Подорожания не избежать, констатируют в отрасли. "Переработка и так на уровне нескольких процентов маржинальности, даже иногда уходит в минус. Нет никакой возможности компенсировать подобный рост цен на сырье. Соответственно, мы увидим достаточно дорогое масло в рознице", – указывает Мальцев.

Ситуацию уже прокомментировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Регулятор не видит причин для существенного повышения потребительских цен на этот продукт в России: прямой корреляции с урожаем подсолнечника тут нет.





Регулятор также исключил дефицит продукта из-за сокращения производства подсолнечника, отметив, что рынки разливного и бутилированного растительного масла – очень конкурентные с большим количеством участников и зарегистрированных брендов. То есть выбор у потребителя останется в любом случае, считают в ФАС. Однако вопрос, как всегда, – в цене.



