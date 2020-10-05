Беларусь планирует занять место Казахстана на рынке мяса в Центральной Азии









«С 1 января было введено ограничение по экспорту живого скота в Казахстане. Это было связано с тем, что в Казахстане сократилось поголовье крупного рогатого скота», — напомнил эксперт.





Это, в свою очередь, привело к тому, что Узбекистан нарастил импорт мяса в 7 раз.





Sputnik Таджикистан. «Стоит отметить, что крупнейшим поставщиком говядины в Узбекистан за январь-июнь 2020-го стала Беларусь, которая существенно увеличила свою долю рынка», — рассказал Гордеев в диалоге со





Он добавил, что в планах Беларуси — завладеть долей рынка, которую ранее занимал Казахстан.





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Экономист добавил, что большинство стран в период пандемии стараются нарастить внутреннее производство мясной продукции, чтобы избежать кризисов в будущем.





Рост цен в Узбекистане на говядину связан в первую очередь с сезонным фактором, а также с ростом курса доллара США, что влияет на удорожание закупаемых кормов, мяса и скота, отметил Гордеев.





По прогнозам Центробанка Узбекистана, рост цен на мясо может в ближайшее время продолжиться.







