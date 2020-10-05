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Беларусь планирует занять место Казахстана на рынке мяса в Центральной Азии

05.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прежде всего нужно рассмотреть предысторию вопроса, рассказал руководитель Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Дмитрий Гордеев.



«С 1 января было введено ограничение по экспорту живого скота в Казахстане. Это было связано с тем, что в Казахстане сократилось поголовье крупного рогатого скота», — напомнил эксперт.

Это, в свою очередь, привело к тому, что Узбекистан нарастил импорт мяса в 7 раз.

«Стоит отметить, что крупнейшим поставщиком говядины в Узбекистан за январь-июнь 2020-го стала Беларусь, которая существенно увеличила свою долю рынка», — рассказал Гордеев в диалоге со Sputnik Таджикистан.

Он добавил, что в планах Беларуси — завладеть долей рынка, которую ранее занимал Казахстан.

 Фото: из интернета

Экономист добавил, что большинство стран в период пандемии стараются нарастить внутреннее производство мясной продукции, чтобы избежать кризисов в будущем.

Рост цен в Узбекистане на говядину связан в первую очередь с сезонным фактором, а также с ростом курса доллара США, что влияет на удорожание закупаемых кормов, мяса и скота, отметил Гордеев.

По прогнозам Центробанка Узбекистана, рост цен на мясо может в ближайшее время продолжиться.
 
 
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Прежде всего нужно рассмотреть предысторию вопроса, рассказал руководитель Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий ФНЦ пищевых систем им. В. М....
 
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