Казакевич: Беларусь сегодня как пороховая бочка

В Беларуси два месяца не прекращаются мирные протесты. Марш за освобождение политзаключенных показал, что протесты не «сдуваются», о чем ежедневно со всех утюгов и чайников трубит официального пропаганда.





О результатах и перспективах мирного протеста по просьбе «Белорусского партизана» рассуждает директор института «Палітычная сфера” Андрей Казакевич.

- На протяжении двух месяцев протест показал себя как очень устойчивый, продемонстрировал свой высокий потенциал. Минимум раз в неделю в районе 100 тысяч человек выходят на акцию в Минске. Выходят люди и в регионах, правда, не так массово, как летом, но тысячи людей выходят на улицы как минимум в нескольких городах. Протесты стали реальным фактором внутренней политики.





Протест не имеет механизма смены власти. Поскольку это мирный протест, он не предусматривает захвата административных зданий, оружия, не стремится контролировать территории. Но тем не менее протест оказывает очень сильное давление на саму систему, принуждая ее к изменениям. Однако для серьезных изменений нужно длительное воздействие на власть.





Уже произошла дезорганизация многих государственных служб, мы наблюдаем кадровый кризис: чиновники увольняются, уходят из системы. На местах мы наблюдаем факты саботажа, проведения итальянских забастовок и в государственных органах, и на госпредприятиях – все это усиливает давление на белорусскую власть.





Конечно же, такие устойчивые массовые акции влияют и на международную политику, в частности, на отношение разных международных акторов к Беларуси. В первую очередь речь идет про Евросоюз и США. Очевидно, не будь таких массовых акций протеста, реакция европейских стран и США была бы более сдержанной, а поддержка альтернативных политических сил не была бы столь очевидной, в том числе и Светланы Тихановской.





Белорусские протесты влияют и на Россию. Под давлением массовых акций российские власти в определенной степени вынуждены вести себя более сдержанно по отношению к официальному Минску. Действительно, есть формальная поддержка на политическом уровне, но Россия не спешит вкладывать финансы в Александра Лукашенко и вообще в стабилизацию ситуации в Беларуси.





На фоне очевидной делегитимизации Лукашенко отодвинуты на некую далекую перспективу планы реальной интеграции, а значит, серьезного ограничения белорусского суверенитета: создание наднациональных органов, введение единой валюты и так далее.





Во всяком случае, такие вопросы сейчас не ставятся и не вернутся в повестку дня до решения политического кризиса. Не будь массовых акций протеста, все эти вопросы могли бы уже стоять в повестке дня.









- Хотя протест и носит мирный характер, его цель – смена власти, которая полностью утратила доверие народа. Можно ли добиться смены власти в рамках мирного протеста?





- Ничего точно предсказать невозможно. Но если протест будет продолжаться и в результате то ли ухудшения экономической ситуации, то ли в результате других событий к нему присоединятся другие социальные группы, это может привести к смене власти. Именно такая стратегия и озвучивается.





Уличная активность – только верхушка айсберга: большая активность наблюдается в регионах, есть протестная активность в виде экономического бойкота, разные формы противостояния и игнорирования государственных органов.





Продолжение протестов может привести к расколу вертикали или к перевороту, или, как минимум, такая активность будет принуждать к активности властей в виде «конституционной реформы» или новых выборов.





Но даже если этого не произойдет, такая политическая мобилизация может привести к созданию новых политических сил (вряд ли их зарегистрируют как движения или политические партии), но такие структуры могут появиться, стать реальными, - и это может полностью изменит политический ландшафт в Беларуси.





И даже если этих изменений не произойдет в ближайшее время, то уже на следующих выборах власти столкнутся с совершенно иным уровнем политической конкуренции.





- Возможна ли в Беларуси ситуация двоевластия? Как в Венесуэле, например?





- По модели Венесуэлы вряд ли возможно. И вообще, если двоевластие и возможно, то лишь в очень ограниченной форме: протесты имеют децентрализованный характер (не могут создать вертикаль), а государственные органы оказывают колоссальное давление на любые структуры, которые возникают как альтернатива, и любыми силовыми методами будут предотвращать создание параллельных органов.





В отличие от Венесуэлы, где оппозиция контролировала и контролирует отдельные регионы, на местном уровне имеет своих сторонников во власти, в правоохранительных структурах – там произошел более глубокий политический водораздел среди населения, чем в Беларуси.





Такого в Беларуси нет и вряд ли произойдет. Думаю, субъекты будут формироваться как политические силы, а не как органы власти.





- В том числе – и Координационный совет?





- Координационный совет изначально не ставил своей целью стать органом власти. А позиционировался как орган переговоров с властью для объявления переходного периода. При том что во время переходного периода должны были действовать действующие органы власти.





Поэтому я бы квалифицировал Координационный совет не как параллельный орган власти, как это представил Лукашенко и на этом основании на него оказывалось давление, а как политический орган, претендующий на осуществление перемен в Беларуси.





- Как сильно повлияет на уличный протест наступление холодов, физическая и моральная усталость самих людей?





- Вероятно, и плохая погода, и усталость может спровоцировать определенное снижение протестной активности, или массовости акций. Но Беларусь сегодня как пороховая бочка: никакие политические проблемы не решены, экономические проблемы будут только усугубляться, социальная напряженность не только в Минске, но и в малых городах не снижается.





Вполне вероятно, что после небольшого спада может произойти сильный взрыв.





Внешние обстоятельства могут повлиять на протесты, но решающего значения при разрешении политического кризиса не сыграет. Суть нынешнего протеста – устойчивость, долгосрочная перспектива, поэтому колебания в активности стоит принимать как естественные.