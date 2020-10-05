"Таких репрессий Беларусь не знала со времен Сталина, а может и со времен нацистской оккупации"

Свободы " Юрий Дракохруст, Валерий Карбалевич и Сергей Наумчик. Поспособствуют ли санкции ЕС налаживанию диалога внутри Беларуси? Каким будет ответ официального Минска на европейское решение? Как санкции повлияют на белорусско-российские отношения? Эти вопросы обсудили политические обозреватели "" Юрий Дракохруст, Валерий Карбалевич и Сергей Наумчик.





Карбалевич: Наконец принято многострадальное решение. То, что оно так затянулось — свидетельство того, что у ЕС много своих проблем. Это сигнал белорусскому народу, что ЕС его поддерживает, и сигнал правящему режиму, что Европа пытается наказать его, цитирует «Радио Свобода» аналитика.





В 2011 году масштабы протеста и репрессий были меньше. А масштаб санкций больше был тогда. Санкции такие ограничены, так как изменилась геополитическая ситуация. Европа не хочет жесткими мерами втиснуть Беларусь в Россию.





Макей некоторое время назад заявил, что на санкции власти Беларуси ответят изменениями во внутренней политике. Можно предположить, что речь идет не о послаблениях, а наоборот — о еще более жестких шагах.





Санкции не поспособствуют белорусскому внутриполитическому диалогу. Санкции не столько инструмент влияния на поведение Лукашенко, сколько символическое наказание.





Дракохруст: Евросоюз ведет глобальную политику. В Беларуси пытают. Но и в Египте пытают, и в Азербайджане, и в Китае. Вводить санкции против изрядной части мира?





К тому же Европа может вводить жесткие санкции, но за действия, нарушающие международную безопасность, — КНДР, Иран, Россия. А за нарушение прав человека, за сфальсифицированные выборы санкции если и вводят, то такие, как сейчас против Минска.





Наумчик: Таких репрессий, как нынешние, Беларусь не знала со времен Сталина, а может и со времен нацистской оккупации.





Лишить Ермошину или Караева возможности попить кофе возле Эйфелевой башни - это шаг, неадекватный тому, что они совершили.





Беларусь — это Европа. Поэтому к ней относятся не так, как к Египту или Азербайджану.





Наиболее действующими санкциями против Лукашенко были бы санкции к российской власти, которая его поддерживает.





Вероятность введения экономических санкций со стороны Евросоюза нулевая. Возможно, США введут более жесткие санкции, в частности, возобновят приостановленные санкции, введенные еще за президентом Джорджем Бушем-младшим.



