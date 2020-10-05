Белорусское окно в Европу: Минск хочет перевести грузопотоки из прибалтийских портов в Усть-Лугу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На неделе прозвучало предложение по переводу белорусских грузопотоков из прибалтийских портов в Усть-Лугу. Это порт в Ленинградской области, который в ближайшие несколько лет должен стать крупнейшим на Балтике. Пока правительства двух стран просчитывают этот вариант , корреспонденты «МИР 24» проехали по возможному торговому пути.

Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий не только Беларуси, всей Восточной Европы. Возведенный в начале 1960-х, он и сегодня – один из лидеров нефтепереработки. Труба – ответвление нефтепровода «Дружба». Именно по ней на завод поступает сырье на Новополоцкий НПЗ. Основное сырье поступает из России. Только в этом году здесь переработали на нефтепродукты порядка трех миллионов тонн сырья. Из нефти получат бензин, дизтопливо, масло, мазут и химические волокна.

В год Беларусь продает более 10 миллионов тонн нефтепродуктов, шесть из которых – через морские порты. Нефтепродукты из Новополоцкого и Мозырского перерабатывающих заводов сейчас везут по железной дороге в Прибалтику. Часть в литовскую Клайпеду, остальное в Латвию – Ригу и Вентспилс. Дальше кораблями во все части света. Но политика внесла свои коррективы. На фоне Европейских санкций, Беларусь решила перенаправить грузы в российский порт Усть-Луга.

«Нам надо договориться. А вопрос один – это железнодорожные тарифы и перевалка в портах», – заявил президент Буларуси Александр Лукашенко.

Железнодорожные перевозки доступны уже сейчас. РЖД дает белорусам скидку в 50% на поставку нефтепродуктов в российские северо-западные порты. На Новополоцком заводе к этому уже все готово.

«Техническая возможность есть, опыт работы с этим портом у нас также есть», – сказал заместитель гендиректора завода «Нафтан» по коммерческим вопросам Сергей Хомич.

Если новый торговый путь утвердят, нефтепродукты, а также минеральные удобрения и некоторые другие грузы отправятся в соседнюю страну.

Белорусско-российская граница – условная между двумя государствами. Никакого контроля и досмотра. Можно находиться на территории Республики Беларусь, один шаг – и ты уже на территории Российской Федерации. Дальше дорога на Псковскую и Ленинградскую области. Не исключено, что уже в скором времени грузы из Беларуси будут пересекать именно эти рубежи не только автомобильным, но и железнодорожным транспортом. В двух десятках километрах отсюда ж/д ветка.

Между Витебской областью и Псковской всего несколько километров таможенного контроля. Именно эти два региона стран-соседей готовы стать основным транспортным звеном на новом торговом пути. Первая остановка после пересечения границы – станция Невель. Сейчас она почти не загружена. Из Беларуси и обратно проходит не больше шести составов. Сегодня это главное грузовое направление на железных дорогах между соседями. Но две страны связывают и давно исчезнувшие маршруты.

Опора бывшего моста над рекой Черехой – то немногое, что осталось от железной дороги Псков-Полоцк. Ее построили в самый разгар Первой мировой войны. Тогда составы доставляли солдат к крупным оружейным складам. Путь в одну сторону, а это 300 с лишним километров, занимал 12 часов. Разрушили дорогу немцы в годы Великой Отечественной. Если восстановить линию Полоцк-Псков и продлить ее, минуя Санкт-Петербург, она сможет связать Беларусь напрямую с российскими портами на Балтике. Но полотно и коммуникации нужно строить практически с нуля. Зато это даст толчок и к решению региональных транспортных проблем.

«Значительная часть железнодорожных путей Псковской области – она не электрифицирована. Компания «РЖД» нашла универсальное решение: по территории Псковской области из Петербурга до Луги «Ласточка» идет на электрической тяге, а потом прицепляется тепловоз, и тепловозом идет сюда», – объяснил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

А пока белорусские составы движутся по Витебскому направлению через город Дно и Новгородскую область до Петербурга. И только из Северной столицы России груз можно отправить дальше в сторону Усть-Луги. На станции Лужская почти непрерывная сортировка вагонов.

Сюда стекаются грузы со всей России. Наливные, сыпучие, автотехника. 44 пути – в сумме почти 270 километров железных дорог. Это самая крупная и современная припортовая станция в России. Универсальный терминал начали строить летом 2019-го. Его мощность – почти 25 миллионов тонн в год. Вместе с ним уже через несколько лет Усть-Луга может стать самым мощным грузовым хабом на Балтике, поэтому эксперты называют именно его оптимальным вариантом для транспортировки грузов из Беларуси.

«Мы заинтересованы в том, чтобы портовые терминалы загружались, нагружались, чтобы объем перевалки грузов рос. Это, прежде всего, выгодно для самих портовиков, выгодно для нас, как для бюджета, потому что мы получаем налоги. Выгодно для создания новых рабочих мест, преимущества все очевидны», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Еще одним выгодным вариантом специалисты считают перекачку нефтепродуктов в порты по трубопроводу. Это дешевле, чем везти по железной дороге, но только в том случае, если Беларусь будет обеспечивать загрузку от четырех миллионов тонн в год.

«Либо строить прямую трубу на Усть-Лугу, либо переформатировать одну из ниток нефтепровода «Дружба», потому что он недозагружен сейчас. И безболезненно для всех участников одну из ниток можно освободить, модернизировать ее из нефтепровода в нефтепродуктопровод, она пойдет на территорию России», – сказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

У белорусской стороны есть и другая идея для экономии – создать в Усть-Луге собственный терминал.

«Я когда встречался с президентом России, мы очень много времени обсуждали этот вопрос. Я ему сказал, что мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить там свой причал, свой порт. Он загорелся этим вопросом. И я ему даже предложил решение этого вопроса финансовое. Я ему говорю, что все, что мы сэкономим на атомной станции, которая строится за счет кредитов РФ, мы готовы вложить в порт», – рассказал Александр Лукашенко.

В ближайший месяц делегацию из Минска ждут с визитом на берега Финского залива, чтобы показать соседям возможности портов. И тогда, после переговоров, на новых магистралях может загореться зеленый свет.