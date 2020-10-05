«Вопиющее притеснение свободы слова». МИД ФРГ назвал цензурой действия Беларуси в отношении СМИ

По мнению Министерства иностранных дел ФРГ, аннулирование аккредитаций журналистов иностранных СМИ является вопиющим притеснением свободы печати и слова.





Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «этот тревожный шаг вновь показывает, что Лукашенко, очевидно, больше не представляет интересы своего народа и страны».