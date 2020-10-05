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«Вопиющее притеснение свободы слова». МИД ФРГ назвал цензурой действия Беларуси в отношении СМИ

05.10.2020 11:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению Министерства иностранных дел ФРГ, аннулирование аккредитаций журналистов иностранных СМИ является вопиющим притеснением свободы печати и слова.

«Вопиющее притеснение свободы слова». МИД ФРГ назвал цензурой действия Беларуси в отношении СМИ

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «этот тревожный шаг вновь показывает, что Лукашенко, очевидно, больше не представляет интересы своего народа и страны».

 
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По мнению Министерства иностранных дел ФРГ, аннулирование аккредитаций журналистов иностранных СМИ является вопиющим притеснением свободы печати и слова.
 
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