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«Вопиющее притеснение свободы слова». МИД ФРГ назвал цензурой действия Беларуси в отношении СМИ
Источник материала: Навiны
По мнению Министерства иностранных дел ФРГ, аннулирование аккредитаций журналистов иностранных СМИ является вопиющим притеснением свободы печати и слова.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «этот тревожный шаг вновь показывает, что Лукашенко, очевидно, больше не представляет интересы своего народа и страны».
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По мнению Министерства иностранных дел ФРГ, аннулирование аккредитаций журналистов иностранных СМИ является вопиющим притеснением свободы печати и слова.
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