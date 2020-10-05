Включена в работу последняя высоковольтная линия, связывающая БелАЭС с энергосистемой страны

Энергетики включили в работу 250-километровую воздушную линию электропередачи 330 кВ «Белорусская АЭС — Россь». Это последняя из семи высоковольтных ЛЭП, связывающих атомную станцию с энергосистемой страны, сообщает пресс-служба государственного производственного объединения «Белэнерго».





Ранее в работу были включены линии электропередачи, связывающие БелАЭС с подстанциями 330 кВ «Сморгонь», «Минск-Северная», «Поставы № 1», «Поставы № 2», «Молодечно» и «Столбцы», пишет БелаПАН.

«Данные линии электропередачи обеспечены надежной защитой от разных видов коротких замыканий, — отметили в «Белэнерго». — На всех высоковольтных линиях, отходящих от шин распределительного устройства 330 кВ Белорусской АЭС, установлено по три комплекса релейной защиты с каждой из сторон. Каждый их комплектов включает в себя набор специальных токовых защит с организацией передачи команд управления как по высокочастотным проводам ЛЭП, так и по волоконно-оптическим каналам связи».

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200.

В августе в активную зону реактора первого блока атомной станции загрузили 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. С этого начался физический пуск БелАЭС.

На встрече с «политическим активом страны» 16 сентября Александр Лукашенко объявил, что энергетический пуск атомной станции, при котором АЭС начнет по нарастающей выдавать в сеть электричество, запланирован 7 ноября. Ввести блок в эксплуатацию, при котором он заработает на 100% мощности, планируется в первом квартале 2021 года.

Второй энергоблок станции намечено запустить в 2021 году с выходом на полную мощность в 2022-м.

По прогнозу Минэнерго, после выхода на полную мощность оба блока станции ежегодно будут вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии.