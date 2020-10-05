В Ивановском районе бесправник на мотоцикле врезался в трактор: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист и его несовершеннолетняя пассажирка пострадали при столкновении с трактором в Ивановском районе, сообщили в МВД.





Происшествие случилось 3 октября около 17.00. По информации инспекторов, 19-летний водитель мотоцикла Kawasaki при обгоне столкнулся с попутным трактором «Беларус», который поворачивал налево.

В результате ДТП мотоциклист и его 17-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Выяснилось, что водитель мотоцикла не имел права управления.