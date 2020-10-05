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В Ивановском районе бесправник на мотоцикле врезался в трактор: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист и его несовершеннолетняя пассажирка пострадали при столкновении с трактором в Ивановском районе,
Происшествие случилось 3 октября около 17.00. По информации инспекторов, 19-летний водитель мотоцикла Kawasaki при обгоне столкнулся с попутным трактором «Беларус», который поворачивал налево.
В результате ДТП мотоциклист и его 17-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Выяснилось, что водитель мотоцикла не имел права управления.
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Происшествие случилось 3 октября около 17.00.
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