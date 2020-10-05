Она огромная! Что журналисты говорят про PlayStation 5

Источник материала: Tut.by

19 ноября начинаются продажи PlayStation 5. Некоторым японским изданиям выслали консоль для обзоров уже сейчас, и они успели поделиться своими впечатлениями. Например, показали PS5 на «живых» фото и видео, а также рассказали о том, насколько шумной получилась приставка. Об этом пишет The Verge со ссылкой на 4gamer .



Фото: 4gamer.net

Японский 4gamer опубликовал россыпь «живых» фотографий приставки — как и предполагалось ранее, она получилось немаленькой. На кадрах демонстрируется, как PlayStation 5 выглядит в вертикальном и горизонтальном положениях рядом с телевизором с экраном большей диагонали. Также есть пара фото с геймпадом DualSense.

Журналист издания рассказал, что ему удалось запустить Godfall — одну из готовящихся к выходу консоли игр. По словам автора материала, PS5 практически не шумела и не мешала игровому процессу — на такой недостаток жалуются многие обладатели нынешних PS4. Кроме того, PS5 якобы мало греется — во всяком случае, об этом заявляют в 4gamer.













Журналист отмечает, что «не смог услышать вентилятор внутри консоли или почувствовать от нее жар в течение ограниченного времени работы с оборудованием». Геймпад DualSense с новой системой виброотдачи тактильной связи журналистам и блогерам, судя по всему, также понравился.

The Verge добавляет: ни в одном из роликов на YouTube или статей на профильных сайтах до сих пор не показали интерфейс операционной системы PS5. Кроме того, блогерам и журналистам — во всяком случае официально — не продемонстрировали геймплей готовящихся к релизу эксклюзивных игр для приставки. А еще энтузиасты пока не добрались до обзоров скорости SSD-накопителя консоли.









Напомним: версия PS5 с оптическим приводом в Беларуси будет продаваться за 1599 рублей, первые покупатели получат гаджет 19 ноября. Об этом заявило несколько продавцов. Сейчас на приставку предлагают оформить предзаказ и таким образом зафиксировать цену, «которая может измениться в любую сторону».

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